Son Dakika Haberi | Şenol Güneş: "Buraya kazanmak için geldik"

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup'taki son maçında bugün deplasmanda Macaristan’a konuk olacak A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Bizim için zor bir dönemdi. Macaristan, Ağustos’un 14’ünde sezona başlamışken, biz bir ay sonra, eylülde sezona başlamak durumunda kaldık. Önümüzü görmeden maça çıktık. Macaristan bizden daha iyi oynayarak 3 puan aldı. Kötü başlamıştık şimdi iyi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Güzel bir karşılaşma olacağına dikkat çeken Şenol Güneş, "Biz buraya kazanmak için geldik. Rakibimiz için de bizim için de galibiyet şart. Ama biz önde olmak, en azından rövanşı almak istiyoruz" diye konuştu.

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