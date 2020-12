Son dakika haberi | Şenol Güneş: Bu sözler Caner Erkin’den Arda Turan’a kadar herkes için geçerli

İşte Şenol Güneş'in Türk futbolunun dünü, bugünü ve yarını ile ilgili sözleri...

"Süper Lig bizim hayal ettiği ettiğimiz düzeyde henüz değil. Eksiklikler var. Maç içinde çok zaman geçiriliyor. Oyun çok duruyor, hakem zaman geçiren oyuncuya sarı kart göstermek için son dakikayı bekliyor. Daha önce kart gösterilmesi gerekir, oyunun hızlı oynanması lazım. Bu konuda herkese görev düşüyor. Bazı korularda zihniyet değişikliği şart. Son derbide Beşiktaş kıran kırana bir mücadele verdi. Bu üstün mücadelesiyle Fenerbahçe’nin önüne geçti. Ligde Alanyaspor’un bir duruşu var. Alanyaspor’da savunma ve hücum doğru yapılıyor. Haliyle Alanyaspor az gol yiyor, çok gol atıyor.

"YALAN HABERLERLE BENİ YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Milli takımımız her şeyin üstünde. Ama ne yazık ki yalan haberlerle beni yıkmaya çalışıyorlar. Yıksınlar, önemli değil. Yalan haber üzerine yorum yapılıyor. Yalan üzerine yorum olur mu? Benim 2 yıl daha sözleşmem var. Sonrasında kalır mıyım, yapar mıyım, bilemem. Başarısızlığı kabullenirim. Göğüs gererim, sorun değil. Acıyı içime gömerim. Başarıyı ise paylaşmak isterim. Başarı paylaşıldıkça daha büyük anlam kazanır. Daha da büyür. Futbolcuyu nasıl yetiştireceğimiz önemli. Çiçeği yaylada mı yetiştireceğiz, yoksa bahçede mi yetiştireceğiz. Buna doğru karar vermemiz gerekir.

"BENİM NE KAZANDIĞIM ÖNEMLİ DEĞİL"

Benim ne aldığım, ne kazandığım önemli değil. Önemli olan ülke futboluna ne kazandırdığım. Futbolumuzun bir değeri var. Bu değer her geçen gün artıyor. Biz bu görevde ebediyen kalmayacağız. Geçmiş dönemde de benim elbisemi ve saçımı konuşanlar vardı. Aynı kişiler aynı şeyi konuşmaya devam ediyorlar. Demagoji yapılmasın. Gerçekleri konuşalım. Siz kendi çalıştığınız kurumdan ne kadar alıyorsunuz diye sorsanız, söylemezler. Korkaklar. Ama size sorarlar.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Tuttuğum oyuncuyu kolay kolay bırakmam. Ama rekabet olsun isterim. Milli takıma gelen her oyuncu rehabilite oluyor. Milli takımımız insanların gönlüne yer etti. Kapımız herkese açık. İnsanların ayağı takılabilir. Ama kalkmak gerekir, ayakta durmak gerekir. Bazı başarısız sonuçlarımız ve kayıplarımız oldu. Tabii acı çektik. Hayat size her zaman gülmez. Biz artık nasıl kazanacağımızı konuşalım. Diğer güçlü ülkeler da zaman zaman başarısızlık yaşayabiliyor. Nasıl kazanacağımızı konuşalım. Sonuçları abartmadan konuşalım. Geçmişte ben çok aşılandım, çok aşı oldum. Güçlendim. Milli takım da aşılanacak, güçlenecek. Aşılanan her insan güçlü ve dayanıklı olur. Ders alalım, yarınlara bakalım.

"BU SÖZLER CANER ERKİN'DEN ARDA TURAN'A KADAR HERKES İÇİN GEÇERLİ"

Bizim ilkemizde sapma yok. Disiplinsiz davranışlara taviz vermeyiz. Formda olan ve disiplinli davranan her oyuncuya kapımız açık. Bu sözler Caner Erkin’den Arda Turan’a kadar herkes için geçerli. Milli takıma katkı yapacak disiplinli her oyuncuyu çağırırız.

"TÜRK FUTBOLUNUN KURTARICISI DEĞİLİM"

Türk futbolunun kurtarıcısı değilim. Benim eylemim ve söylemim aynıdır. Küme düşmenin kaldırılmasını doğru bulmadım ve bu düşüncemi açık açık söyledim. Karşı çıktım, fikrimi ortaya koydum. Ama olmadı. Bu işin zararını şimdi görüyoruz. 21 takımlı lige Türkiye Futbol Federasyonu’nun da sıcak baktığını düşünmüyorum. Sistemde bazı bozukluklar var. Yeniliğe açık olmamız lazım. Hakemlerimizi beğeniyorum. Her hakem hata yapar. Hata yapan hakem kabulümdür. Yeter ki niyeti kötü olmasın. Hepimiz hata yapıyoruz.

"KULÜP BAŞKANI SOYUNMDA ODASINA GİREMEZ"

Eleştiriye sonuna kadar açığım. Eleştiri ile doğruları daha iyi buluruz. Beni övmesinler, eleştirsinler. Kendini koruyamayan teknik direktör, takımını ve futbolcularını da koruyamaz. Her teknik direktörün bir duruşu olmalıdır. Kulüp başkanı soyunma odasına giremez. Girmemelidir. Çünkü teknik direktör de başkanın odasına giremez. Pandemi böyle giderse Mart ayında maçlar oynanır ma acaba? Oynanmaz. Ama öncesinde düzeleceğine inanıyorum. Maçlar seyircisiz oynandığı için duygusal eksiklikler yaşıyoruz. Bu duygusal eksiklik de bizi olumsuz etkiliyor.

"MARADONA'NIN DA YANLIŞLARI VE DOĞRULARI VARDI"

Maradona çok fakir ortamda yetişti. Ama biz de Maradona’dan farklı büyümedik. Biz de çok zor şartlar altında büyüdük. Maradona’nın hayat hikayesini izlemenizi tavsiye ederim. Maradona’nın da yanlışları ve doğruları vardı. Yarınlarda ben öldüğüm zaman benim hayat hikayemi de televizyondan izlersiniz." (Ajansspor)

