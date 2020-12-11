Son dakika haberi | Şener Özbayraklı, Galatasaray'dan ayrılıyor! Fenerbahçe'den transfer olmuştu

Fatih Terim'in Club Brugge maçında 1 ve PSG maçında 18 dakika şans verdiği 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını 1.5 sezonda toplam 14 maçta giydi. Toplamda 620 dakika sahada kalabildi.

Bu sezon Çaykur Rizespor maçında 1 dakika forma verdiği sarı-kırmızılı futbolcu, ilk yarı sonuna kadar forma bulmazsa Galatasaray'dan sadece 1 dakika oynayıp ayrılacak. Fenerbahçe'den gelen Şener o 1 dakikada 1 kez topla buluştu. 1 de pas attı.

Fotomaç'ın haberine göre sezon sonunda anlaşması sona erecek olan tecrübeli futbolcuya, Galatasaray'ın bonservisinde kolaylık sağlaması bekleniyor. Defansın sağında Linnes ve Omar gibi iki önemli rakibi bulunan Şener, devre arasında oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

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