Son dakika haberi | Selim Soydan: Milliler’in futbolu ligin çok üzerinde

“Dünya şampiyonu Almanya’ya evinde 3 gol atmak ve Rusya’yı deplasmanda elinden kaçırmak Türk Milli Takımı’nın gerçek karakterini yansıtıyor. Buna sahip çıkmak zorundayız.”

Futbol Federasyonu’nun A Milli Takım’dan sorumlu yöneticisi Selim Soydan, Ay yıldızlı ekibin ortaya koyduğu futbolun Süper Lig’in çok üzerinde olduğunu ifade etti. Soydan, Rusya deplasmanında özellikle 2. yarı rakibe sahayı dar eden, Burak ve Cengiz ile birer şutu direkten dönen A Milliler’in performansıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Bu Milli Takım ligin çok üzerinde bir futbol oynuyor. Süper Lig’i aşan, Avrupa kalitesine ulaşan bu takıma ve hocasına sahip çıktığımız sürece Milli Takım’ın başarıları her geçen gün daha da artacak.

‘YARI FiNAL YA DA FiNAL HAYAL DEĞiL’

Milli Takım’ın oynadığı futbolu korkak ve çekingen vs. gibi terimlerle ifade edilmesi çok yanlış. Avrupa standartlarının üzerinde bir futbolcu kalitesinin yakalandı. Bu kalite desteklendiği sürece Avrupa Şampiyonası’nda yarı final, final gibi hedefler hayal değil. Dünya şampiyonu bir takıma kendi evinde 3 gol atmak ve dünya futbolunda ekol olmuş Rusya gibi bir ekibi deplasmanda elinden kaçırmak Türk Milli Takımı’nın gerçek karakterini yanstıyor. Buna sahip çıkmak zorundayız.”

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