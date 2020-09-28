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GeriFutbol Son dakika haberi | Selçuk Şahin, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak
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Haber Giriş: 28.09.2020 - 21:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Selçuk Şahin, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak

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Futbolculuk kariyerine noktayı koyan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını üstlenecek.

Uzun süre Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen ve Gençlerbirliği, Göztepe ve Bursaspor takımlarında da görev yapan deneyimli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladığı açıkladı.

Selçuk Şahin'in, resmi olarak açıklanmasa da Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan  ve tüm transfer çalışmalarının başında bulunan Emre Belözoğlu ile çalışacağı öğrenildi.

Aktif futbolculuk kariyerini bugün noktalayan Selçuk Şahin, sarı lacivertlilerde oynadığı dönemde takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak.

12 yıl formasını terlettikten sonra 2015'te Fenerbahçe'den ayrılan Şahin, bu görevle birlikte yeniden sarı lacivertlilerde çalışacak.

Fenerbahçe idmanında görüntülenmişti

Şahin, 25 Eylül'de yapılan Fenerbahçe idmanını idari menajer Volkan Ballı ve sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu ile birlikte takip etmişti.

Fenerbahçenin eski futbolcusu Selçuk Şahin futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin futbolu bıraktı!

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