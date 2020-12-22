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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Şanlıurfaspor'da 18 koronavirüs vakası! Maçı ertelendi
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Haber Giriş: 22.12.2020 - 18:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Şanlıurfaspor'da 18 koronavirüs vakası! Maçı ertelendi

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Son Dakika Haberi | Şanlıurfaspor'da 18 koronavirüs vakası! Maçı ertelendi
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 15'i futbolcu 18 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda 15 futbolcu, 1 masör ve 2 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.

Paylaşımda, ligde yarın Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Afjet Afyonspor maçı öncesi yapılan COVID19 PRC testleri ile 15 futbolcumuzun sonuçlarının Pozitif çıkması nedeniyle, yarın oynanacak Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşmasi ileri bir tarihe ertelenmiştir." 

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