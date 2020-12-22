Son Dakika Haberi | Şanlıurfaspor'da 18 koronavirüs vakası! Maçı ertelendi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda 15 futbolcu, 1 masör ve 2 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.

Paylaşımda, ligde yarın Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Afjet Afyonspor maçı öncesi yapılan COVID19 PRC testleri ile 15 futbolcumuzun sonuçlarının Pozitif çıkması nedeniyle, yarın oynanacak Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşmasi ileri bir tarihe ertelenmiştir."