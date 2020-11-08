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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Samuel Eto'o korkuttu! Trafik kazası geçirdi
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Haber Giriş: 08.11.2020 - 18:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Samuel Eto'o korkuttu! Trafik kazası geçirdi

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Son Dakika Haberi | Samuel Eto'o korkuttu! Trafik kazası geçirdi
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Futbol kariyerini sonlandıran Samuel Eto'o ülkesi Kamerun'da trafik kazası geçirdi.

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi.

Kamerun basınında yer alan haberlerde, 39 yaşındaki Eto'o'nun Nkongsamba şehri yakınlarında aracıyla trafik kazası yaptığı belirtildi.

Aracı kullanılamayacak hale gelen Eto'o'nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

İspanya'da Real Madrid, Barcelona, İtalya'da Inter, İngiltere'de Chelsea, Everton gibi takımlarda top koşturan eski golcü futbolcu, Türkiye'de ise Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.

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