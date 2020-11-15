Son Dakika Haberi | Şampiyonlar Ligi modelini getirirsek hükmen yenilgiye evet

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm takımların Covid-19 testlerinin UEFA’nın belirlediği bir laboratuvar tarafından yapıldığına dikkat çekerek, “Bizde de böyle yapılırsa, hükmen yenilgi konusunu konuşabiliriz” dedi. G.Saray 2. Başkanı Albayrak da bu fikre destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) halen Ziraat Türkiye Kupası’nda uyguladığı, ‘A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14’ün altına inerse maç ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak’ maddesinin Süper Lig’de de geçerli olması yönündeki kural değişikliği önerisi futbol camiasında büyük yankı yarattı. İlk kez önceki gün Hürriyet’in duyurduğu kural değişikliği ile ilgili kulüp başkanlarının, yöneticilerin, teknik adamların ve futbolcuların görüşlerine başvurduk. DHA’nın da destek verdiği araştırmamızda öneriyi destekleyenler olduğu gibi, karşı çıkanlar da oldu. Ancak herkesin üzerinde birleştiği tek konu şu vardı:

BAZI ENDiŞELER VAR

“Eğer böyle bir değişiklik düşünülüyorsa bütün kulüpler Covid-19 testlerini aynı kuruluşta yaptırmalı ve testler TFF’nin kontrolünde

gerçekleşmeli.” Bilindiği üzere kulüpler halen Covid-19 testlerini kendi anlaştıkları hastaneler veya laboratuvarlarda yaptırıyor. “Ligde sahaya çıkmayan takım hükmen mağlup ilan edilecek” kuralı devreye girdiği taktirde bazı takımların, hükmen yenilgiden kaçmak için test sonuçlarını saklayabileceği ya da oynama yapabileceği endişesi açıkça ifade edildi...

NE DEDiLER?

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: UEFA GiBi YAPMALIYIZ

Biz Şampiyonlar Ligi maçlarına UEFA’nın akredite ettiği bir laboratuvardan alınan test sonuçlarıyla çıkabiliyoruz. Ben, Süper Lig’de de böyle bir uygulamaya gidilmesi gerektiğini TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e de söyledim. Eğer Süper Lig’deki 21 kulübün testlerini yapacak bir laboratuvarla anlaşırsak, hükmen yenilgiyi konuşabiliriz.

AHMET NUR ÇEBİ: ŞiDDETLE KARŞIYIM

Olabilir mi böyle bir şey! Takımların emekleri bu şekilde heba edilmemeli. Şiddetle karşıyım. Eğer böyle bir değişiklik yapılırsa futbol takımları başka yollara tevessül ederler. Daha tehlikeli olur. İnsan sağlığından önemli değil bu lig.

NİHAT TAZEARSLAN: GENÇLERi OYNATALIM

Hatayspor olarak maçların ertelenmemesi gerektiği kanaatindeyiz. CSKA, Şampiyonlar Ligi’nde Covid-19’lu çıkan 10 futbolcusundan eksik oynadı ve R.Madrid’i yendi. Covid-19’luların yerine altyapıdan gençler oynatılsın ama maç ertelenmesin.

HASAN KARTAL: MUTLAKA OYNANMALI

Biz kesinlikle karşıyız. Sahaya çıkmadan maç kaybedilmez. Gerekirse alt yapıdan oyuncularla maçlar oynanmalı. Herkes takımına sahip çıksın, Covid-19 vakaları olmasın. Ayrıca futbolcularda karantina süresi 14 günden 10 güne inmeli.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: AKILCI DAVRANMALI

TFF’ye bu konuda elimizden gelen desteği vermeliyiz. Sezonun tamamlanması ve adil bir uygulama olması için doğru formülü bulmalıyız. Tüm testlerin tek bir merkezden yapılması ve yönetilmesi son derece doğru bir uygulama olacaktır.

ERDAL TORUNOĞULLARI: AYNI YERDE YAPILMALI

Federasyon eğer böyle bir değişiklik yapmayı düşünüyorsa, tüm takımların testlerinin aynı kuruluşta yapılması gerekiyor. Herkes farklı yerde yaptırırsa olmaz. Takımlardan biri pozitif çıkan test sonuçlarını saklarsa ne olacak?

SERGEN YALÇIN: ŞANSLAR EŞiT OLMALI

TFF böyle bir karar almışsa yorum yapmanın anlamı yok. Biz teknik direktörlere bir şey sormadılar. Ya bir takım 20 oyuncu Covid-19’a yakalanmışsa ne olacak? Yeterli kadro yoksa ne yapacağız? Bu durumda şampiyonluk şansı eşit olur mu?

SAMET AYBABA: DESTEKLEMELiYiZ

Covid-19 pandemisi sadece Kayserispor’da değil, herkese olağanüstü günler yaşatıyor. Dolayısıyla birbirimizi fazla yıpratmamak gerektiğini düşünüyorum. Federasyonumuzun aldığı her karara saygılıyız. Futbol adına desteklememiz gerek.

MEHMET ÖZDİLEK: TARTIŞMAMIZ LAZIM

Erzurumspor olarak Covid-19’a karşı gerekli önlemleri alıyoruz ama Türkiye genelinde ciddi anlamda bir yayılma var. Covid-19 nedeniyle sahaya çıkamayan takımın hükmen yenik ilan edilmesi ne kadar doğru bir anlayış, tartışmak gerek.

YILMAZ VURAL: iNSAFLI DAVRANSINLAR

Doğru değil. Bu değişikliği isteyenlerin mantığı şu; sistem bozulmasın. Sporcuların hepsi semptomsuz geçiriyorlar. Semptomlu geçiren yok. O yüzden insaflı davransınlar. Yoksa Türkiye’de futbol oynanmayacak hale gelecek.

TAYFUR HAVUTÇU: ORTAK KARAR ŞART

Tüm kulüpler ve Futbol Federasyonu bu konuyu enine boyuna görüşüp ortak karar almalı. Covid-19 sürecini ağır geçiren kulüpler ne yapacak? Kadro ne kadar zengin olursa olsun, 3-4 oyuncunun yokluğu bile bir maçın sonucunu değiştirir.

SERDAR ÖZKAN: SAYGI DUYMALIYIZ

Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Dünya alarmda. Bizler hassas bir şekilde korunmaya çalışıyoruz ama bulaşabilir de... Birçok takımda arkadaşlarım bu virüse yakalandı. Bizleri yönetenlerin bu kararına saygı duymak gerek.

NECİP UYSAL: HOCALARIN iŞi ZOR

Takımda çok sayıda arkadaşımız Covid-19’a yakalandı. Benim de testlerim pozitif çıktı. Bu süreçte teknik direktörlerin işi çok zor çünkü oyuncu bulmakta sıkıntı yaşayacaklar. Bence bu sorunun cevabını futbolu yönetenler vermeli.

İBRAHİM TORAMAN: ŞARTLAR ADiL OLMALI

TFF bu kararı alırken mutlaka FIFA ve UEFA ile görüşecektir. Beşiktaş’ta şu an 8 futbolcu Covid-19’a yakalandı. Diğer takımlarda ise ya hiç yok ya da çok az. Bu şartlarda oynanacak maç adil olur mu? Tüm takımlar ortak karar almalı.

SÜHA SIDAL (Bayrampaşa): BU KARAR iÇiN ERKEN

Bir kulüp yöneticisi olarak bu fikre olumlu bakıyorum ancak şu an için böyle bir karar almanın erken olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca Covid-19 nedeniyle maçlar ertelenirken tüm takımlara eşit davranılması kanatindeyim.