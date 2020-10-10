Son dakika haberi | Sami Dinç: "Anlaşmak istiyoruz ama Beşiktaş yanaşmıyor"

“Bugüne kadar konunun sulhen çözümlendirilmesi konusunda her türlü girişimde bulunmamıza rağmen aradan geçen 8 aya yakın süredir hiçbir sonuç alınmadı.”

Beşiktaş’ta sözleşmesi geçen sezon devre arası feshedilen Abdullah Avcı’nın tazminatıyla ilgili iddialara avukatından yanıt geldi. Avcı’nın avukatı Sami Dinç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hizmet sözleşmesi, 29 Ocak 2020’de Beşiktaş tarafından tek taraflı feshedilmiştir. Fesih halinde 31.05.2022’ye kadar tüm ücretlerin tazminat olarak derhal ödenmesi gerektiği ilgili hizmet sözleşmesinde net şekilde belirtilmiştir.

‘HiÇ ÜCRET ÖDENMEDi’

Beşiktaş yönetiminin ‘Yeni bir sözleşme imzalanana kadar aylık ücretin Beşiktaş tarafından karşılanıyor olduğu’ şeklindeki açıklamalarının hiçbir hukuki mesnedi yoktur. Bugüne kadar konunun sulhen çözümlendirilmesi konusunda her türlü girişimde bulunmamıza rağmen aradan geçen 8 aya yakın süredir hiçbir sonuç alınmadı. Müvekkil teknik adamın işine son verildiği 29.01.2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak Beşiktaş tarafından hiçbir ücret ödenmemiştir.”