Son Dakika Haberi | Sakatlanan Gökhan Töre Fenerbahçe maçında yok
Beşiktaşlı futbolcunun idmanda sakatlandığı açıklandı.
Beşiktaş’ta yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi eksikler kervanına bir isim daha eklendi.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, önceki günkü antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre’nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Tedavisine başlanan tecrübeli kanat oyuncusu derbi maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlı takımda Gökhan Töre’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Welinton, Covid-19 karantina süreci devam eden Domagoj Vida Fenerbahçe maçında oynamayacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın transferini özellikle istediği 28 yaşındaki Gökhan Töre, bu sezon siyah beyazlı formayla oynadığı 5 maçta 1 gol kaydetti.
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