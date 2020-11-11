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Haber Giriş: 11.11.2020 - 21:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Sakaryaspor'da ilk aday Ali Tandoğan!

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Son Dakika Haberi | Sakaryaspor'da ilk aday Ali Tandoğan!
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Sakaryaspor, 6-2'lik Bodrumspor mağlubiyeti sonrası İsmail Ertekin'le yollarını ayırdı. Göreve Ali Tandoğan'ın getirilmesi bekleniyor

Spor Arena Özel |  Sakaryaspor, 6-2'lik Bodrumspor mağlubiyeti sonrası İsmail Ertekin'le yollarını ayırdı.

İsmail Ertekin'in yerine gelecek ismin Ali Tandoğan olduğu öğrenildi.

Ali Tandoğan, son olarak Altay'da teknik direktörlük yaptı ve Şubat ayında görevinden ayrıldı.

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