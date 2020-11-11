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Son Dakika Haberi | Sakaryaspor'da ilk aday Ali Tandoğan!
Sakaryaspor, 6-2'lik Bodrumspor mağlubiyeti sonrası İsmail Ertekin'le yollarını ayırdı. Göreve Ali Tandoğan'ın getirilmesi bekleniyor
Spor Arena Özel | Sakaryaspor, 6-2'lik Bodrumspor mağlubiyeti sonrası İsmail Ertekin'le yollarını ayırdı.
İsmail Ertekin'in yerine gelecek ismin Ali Tandoğan olduğu öğrenildi.
Ali Tandoğan, son olarak Altay'da teknik direktörlük yaptı ve Şubat ayında görevinden ayrıldı.
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