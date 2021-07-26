Son Dakika Haberi... Sacha Boey resmen Galatasaray'da! KAP bildirimi yapıldı

Galatasaray, sağlık kontrolü için İstanbul'a getirdiği sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KENDİMİ TEKRAR DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

Sarı-kırmızılılara 4 yıllık imzayı atan Sacha Boey, GS TV'ye "Karşılama için çok teşekkür ederim. Transfer olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray önce kulübüme başvurdu ve sonrasında transfer gerçekleşti. Muhteşem bir duygu. Kendimi tekrar doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarların gurur duyması için elimden gelen her şeyi sahada göstereceğim." şeklinde açıklamalarda bulundu.

SACHA BOEY KİMDİR?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi. Futbola Rennes'de başlayan ve 2019'da A takım kadrosuna dahil edilen 20 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

Kariyerinde 47 resmi maça çıkan Fransız sağ bek, Rennes U19 formasıyla 1 gol atma başarısı gösterdi. Dijon'da 1, Rennes'de ise 2 asist yapan Sacha Boey, Fransa U17, U18 ve U20 takımlarında da oynadı.

Kamerun asıllı oyuncu, 1.78 boyunda. Rennes altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık geçiren 20 yaşındaki sağ bekin kulübü Rennes ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.