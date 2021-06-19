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Haber Giriş: 19.06.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Sabriye Şengül, MMA’da kazanan ilk Türk kadın oldu

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Son Dakika Haberi... Sabriye Şengül, MMA’da kazanan ilk Türk kadın oldu

Sabriye Şengül, MMA'deki ilk galibiyetini Fransız dövüşçü Mona Ftouhi'ye karşı aldı.

Kadınlar MMA dövüşçüsü Sabriye Şengül, Fransız rakibi Mona Ftouhi'yi alt etti.

Sabriye ile Mona Ftouhi arasındaki karşılaşmanın normal süresinde nakavt olmayınca, maçın hakemi puanlama yöntemine başvurdu.

Sabriye Şengül, rakibine kıyasla daha fazla puan alması sebebiyle geceyi galibiyetle kapattı.

Sabriye Şengül, 2017 ve 2019 yıllarında iki dönem Survivor Ünlüler Gönüllüler programında da yer almıştı.

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