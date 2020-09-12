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Haber Giriş: 12.09.2020 - 19:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Sabri Sarıoğlu'ndan Arda Turan ve Etebo yorumu!

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Son Dakika Haberi | Sabri Sarıoğlu'ndan Arda Turan ve Etebo yorumu!
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Galatasaray'ın yeni transferleri Arda Turan ve Etebo için Sabri Sarıoğlu'ndan çarpıcı yorumlar geldi.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Sabri Sarıoğlu, Galatasaray-Gaziantep FK maçı öncesinde değerlendirmeler yaptı.

Arda Turan'ın ilk maçlarında zorlanacağını dile getiren Sabri Sarıoğlu, "Arda, şahsen çok sevdiğim bir kardeşimdir. Yakın zamanda karşılaştık. Fizik olarak, kilo olarak çok iyi. 2.5-3 senedir düzenli oynayamadı. Maç temposu olmadığı sürece performansı üst seviyeye çıkaramaz Ligin ilk maçı. Öyle bakmak lazım. Fiziksel olarak yorgun düşebilir. Oynadıkça daha üst seviyeye çıkacaktır. Arda kendini kanıtlamış bir oyuncu. Eski Arda'yı geri döndürmek isteyecek. İlk başlarda zorlanacaktır." dedi.

Sabri Sarıoğlu yorumlarını "Taylan orta sahada tek başına görünüyor sistemde. İyi oynar. Beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray forması giymek büyük bir sorumluluktur. İnşallah taşır" ifadeleriyle sürdürdü.

Yeni transfer Etebo'nun şans bulamaması hakkında ise Sarıoğlu, "Tahminen, Etebo'yu yeni geldiği için tercih etmedi Fatih hoca" şeklinde konuştu.

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