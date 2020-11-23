Son dakika haberi | Ryan Donk: 5 dakika uzatma kafama yatmadı

Yayıncı kuruluşa konuşan Donk şu ifadeleri kullandı:



"Gerçekten dominant olan çok pozisyona giren bir takım vardı. Açıklamak çok güç. Oynadığımız oyun ve sonuç örtüşmüyor. Daha fazla gol bulmalıydık. Yapacak bir şey yok, çalışmaya devam etmeliyiz. Oynayan arkadaşlarımız oynamayanları hiç aratmadı. Son vuruşlarda biraz daha iyi olabilirdik. Maçı çok önce koparıp daha farklı kapatabilirdik. 3-0'dan fazla olabilirdi. Aklıma takılan şeylerden biri uzatma dakikalarıydı. 10 değişiklik vardı belki ama sadece 5 dakika uzatma verildi. Benim kafama yatmadı bu 5 dakika."

Diagne: "Sonuçtan memnun değiliz. Fırsatları değerlendiremedik. Çalışmalara devam etmeliyiz. Kişisel performansımdan çok takımın performansı önemli. Seviyemi yükseltmek için daha fazla çalışıyorum."

Linnes: "Hayal kırıklığı oldu, kazanmamız gerekiyordu. Bizim seviyemizdeki takımlar için böyle olmaması gerekiyor. Bir sonraki hafta galip gelmeye çalışacağız."

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