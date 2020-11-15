Son Dakika Haberi | Rusya'da Kuzyaev ve Cheryshev'den penaltı tepkisi

Pozisyonda topa müdahale etmek istediğini belirten Kuzyaev, "Bence penaltı yoktu, ben topla oynadım ve tamamen topa müdahale etmek vardı aklımda. Tekrar bakmak gerekiyor ama benim düşünceme göre penaltı yok." diye konuştu.

Denis Cheryshev ise "2. yarıda şüpheli bir penaltı var. Bence penaltı değildi, topa müdahale var." dedi.