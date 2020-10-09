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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Rusya-Türkiye maçında Matej Jug görev yapacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Rusya-Türkiye maçında Matej Jug görev yapacak!

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Son Dakika Haberi | Rusya-Türkiye maçında Matej Jug görev yapacak!
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 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, milli takımın Rusya ile oynayacağı karşılaşmada Matej Jug görev yapacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak. Rusya ile Türkiye arasındaki karşılaşma saat 21.45'te VTB Arena'da oynanacak.

 

Son Dakika Haberi | Rusya-Türkiye maçında Matej Jug görev yapacak

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