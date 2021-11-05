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Son Dakika Haberi... Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller! Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş...

#Fenerbahçe#Berisha#Mert Hakan Yandaş
Son Dakika Haberi... Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş...

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş'tan tarihi goller geldi. İki oyuncunun performansı da çok konuşulurken ortaya çıkan rakamlar da dikkat çekti.

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Royal Antwerp ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçına Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş'ın golleri ile performansları damga vurdu.

PEREIRA'DAN ŞAŞIRTAN TERCİH

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Atila Szalai'yi yedek bekletmeyi tercih ederken kaptanlık pazubandını da Mert Hakan Yandaş'a verdi.

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HEM GOLLER HEM ASİSTLER

Sahaya kaptan olarak çıkan Mert Hakan Yandaş, harika bir golle perdeyi açarken Berisha'ya da gol pasını veren isim oldu.

Sezon başından itibaren performansı tartışılan Mergim Berisha da Mert Hakan gibi 1 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.

2009/10'dan bu yana ilk kez iki Fenerbahçe oyuncusu Avrupa kupaları gruplarında aynı maçta hem gol attı hem de asist yaptı.

Son Dakika Haberi... Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş...

21 YIL SONRA GERÇEKLEŞTİ

20 dakikada gelen gollerle birlikte Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Eylül 2002'den bu yana ilk kez bir maçın ilk yarısında üç gol attı.

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EN SON SIMON KJAER ATTI

Mücadelenin 9. dakikasında ağları havalandıran Mert Hakan Yandaş, Avrupa Ligi gruplarında Simon Kjaer'den bu yana deplasmanda ceza sahası dışı golü atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Mergim Berisha'nın golü ise, Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla isabetli pas sonucunda attığı gol oldu.

MEYER'İN HASRETİ SONA ERDİ

Karşılaşmanın 29. dakikasında sahne alan Max Meyer ise Avrupa kupalarında Şubat 2017'den ilk kez gol sevinci yaşadı.

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#Fenerbahçe#Berisha#Mert Hakan Yandaş

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