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Futbol
Haber Giriş: 25.10.2020 - 21:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Ronaldinho'nun koronavirüs testi pozitif

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Brezilyalı efsane eski futbolcu Ronaldinho, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldinho'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

40 yaşındaki eski yıldız kendi paylaştığı videoda koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Ronaldinho, bir süredir karantina altında olduğunu sözlerine ekledi.

Brezilyalı yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada semptom göstermediğini ve hastalık sonrasında sevenleriyle yeniden bir araya geleceğini belirtti.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ronaldinho, ağabeyiyle birlikte sahte pasaport ile Paraguay'a girerken yakalanmış ve hapis cezası almıştı.

32 gün boyunca hapishanede kalan Ronaldinho, ardından 1,6 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmış, cezanın kalan kısmını Paraguay'da bir otelde tamamlamasına karar verilmişti.

Ronaldinho, ülkeyi terk etmemek kaydıyla tahliye edildikten sonra hapis cezasını Paraguay'daki Hotel Palmaroga'da çekmeye başlamıştı.

Son Dakika Haberi | Ronaldinhonun koronavirüs testi pozitif

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