Son Dakika Haberi | Roma'dan Uğurcan Çakır için dev transfer teklifi!

Trabzonspor'un Milli kalecisi Uğurcan Çakır, Serie A ekibi Roma'nın transfer gündemine ilk sıradan gildi. İtalyan ekibi 24 yaşındaki Uğurcan için, Bordo-Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Roma'nın gözden çıkardığı rakam ise; 15 milyon Euro.

İtalyan ekibi 23 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Pau Gomez'den memnun değil. Teknik direktör Fonseca'nın isteği doğrultusunda arayışa giren Roma'da gündemdeki ilk ismin Uğurcan Çakır olduğu öğrenildi.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Geçen sezon Lille'in resmi teklif yaptığı ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Uğurcan Çakır kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Genç kalecinin Serie A'da oynamaya da sıcak baktığını gelen haberler arasında.

DEVRE ARASINDA...

Uğurcan'ın piyasa değerini araştıran Roma'nın Trabzonspor'un kapısını 15 milyon Euro'luk teklifle çalması bekleniyor. İtalyan ekibi Ocak ayında bu transferi mutlaka bitirmek istiyor. (Fanatik)

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