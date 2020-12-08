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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Roberto Soldado'dan Fenerbahçe itirafı! "Biz burada ne yapıyoruz"
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Haber Giriş: 08.12.2020 - 19:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Roberto Soldado'dan Fenerbahçe itirafı! "Biz burada ne yapıyoruz"

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Son Dakika Haberi | Roberto Soldado'dan Fenerbahçe itirafı! "Biz burada ne yapıyoruz"
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Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen ve şu anda LaLiga ekiplerinden Grana'da top koşturan Roberto Soldado, İstanbul günleriyle ilgili açıklama yaptı.

Granada'da forma giyen 35 yaşındaki İspanyol golcü, Fenerbahçe'de forma giydiği döneme ilişkin konuştu. 

Sarı lacivertlilerdeki son dönemlerinde kendini kötü hissettiğini belirten Soldado, ''2 yılımı Türkiye’de geçirdim ve son sezonumda eşime 'Biz burada ne yapıyoruz' dedim. Kendimi daha yaşlı hissediyordum. Sanki orada değilmişim gibiydi'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla toplamda 59 maça çıkan golcü futbolcu, 19 gol atıp 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

Son Dakika Haberi | Roberto Soldadodan Fenerbahçe itirafı Biz burada ne yapıyoruz

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