Son Dakika Haberi | Roberto Soldado'dan Fenerbahçe itirafı! "Biz burada ne yapıyoruz"

Granada'da forma giyen 35 yaşındaki İspanyol golcü, Fenerbahçe'de forma giydiği döneme ilişkin konuştu.

Sarı lacivertlilerdeki son dönemlerinde kendini kötü hissettiğini belirten Soldado, ''2 yılımı Türkiye’de geçirdim ve son sezonumda eşime 'Biz burada ne yapıyoruz' dedim. Kendimi daha yaşlı hissediyordum. Sanki orada değilmişim gibiydi'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla toplamda 59 maça çıkan golcü futbolcu, 19 gol atıp 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

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