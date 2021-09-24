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Son Dakika Haberi... Rizespor'da başkan Tahir Kıran'dan flaş Galatasaray açıklaması!

#Rizespor#Galatasaray#Tahir Kıran
Son Dakika Haberi... Rizesporda başkan Tahir Kırandan flaş Galatasaray açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan süreci sebebiyle gerilim yaşadıkları Galatasaray hakkında Çay TV'de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Tahir Kıran'ın açıklamaları;

Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım! Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem! Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin

RİZE'YE GÖMMEMİZ LAZIM

Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim

Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak.

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#Rizespor#Galatasaray#Tahir Kıran