Son Dakika Haberi | Rıza Çalımbay'dan Maccabi maçı yorumu! 'Hak etmedik'

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi'ye 2-1 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, "Takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel başladık, sonuna kadar götürdük, doğru dürüst 1 pozisyon vermedik sonuna kadar." dedi.

'MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK'

Çalımbay sözlerini, "Bugünkü oyunumuzla, mücadelemizle, hırsımızla mağlubiyeti hak etmedik. Bu grupta daha hiçbir şey bitmedi. Bu takımı orada yeneriz, yeter ki sakatlarımız iyi şekilde dönsün." ifadeleriyle sürdürdü.

Kadro konusunda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Sıkıntı yok, biz deplasmanda da evimizde de yenmek için oynuyoruz. Benim tek üzüntüm çok eksiğimiz var. Onların bir an önce gelmesini istiyorum ki ideal kadroyla çıkabilelim. Oynatacak stoper bulamadık. Oyuncular açısından zor günler yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Kayode: 'Bu hataları yapmamalıyız'

Sivasspor'un tek golünü atan Kayode ise maçı "Zor bir maçtı. Elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda bu hataları yapmamamız lazım" şeklinde yorumladı.