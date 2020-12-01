Son Dakika Haberi | Real Madrid'de Zinedine Zidane'dan istifa açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Real Madrid, 7 puanla 3. sıraya geriledi.

Karşılaşma sonrasında gruptan çıkacaklarına inandığını belirten Fransız teknik adam, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. İlk yarıda iyi oynadık, top resmen gol olmak istemedi. Son maçı kazanacak ve turu geçeceğiz. Ben iyimserim, kötü bir yenilgi aldığınız zaman kafanızı kaldırmalısınız." diye konuştu.

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