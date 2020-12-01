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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Real Madrid'de Zinedine Zidane'dan istifa açıklaması
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Haber Giriş: 01.12.2020 - 23:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Real Madrid'de Zinedine Zidane'dan istifa açıklaması

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Son Dakika Haberi | Real Madrid'de Zinedine Zidane'dan istifa açıklaması
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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Shakhtar Donetsk'e kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Real Madrid, 7 puanla 3. sıraya geriledi.

Karşılaşma sonrasında gruptan çıkacaklarına inandığını belirten Fransız teknik adam, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. İlk yarıda iyi oynadık, top resmen gol olmak istemedi. Son maçı kazanacak ve turu geçeceğiz. Ben iyimserim, kötü bir yenilgi aldığınız zaman kafanızı kaldırmalısınız." diye konuştu.

Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid (Maç sonucu)
Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid (Maç sonucu)

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Son Dakika Haberi | Real Madridde Zinedine Zidanedan istifa açıklaması

 

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