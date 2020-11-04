Son Dakika Haberi | Real Madrid Başkanı Perez, İspanya’nın en zengin 11. ismi oldu

Kulüp başkanları arasında Florentino Perez zirvede yer alırken Villarrel Başkanı Roig’in serveti ise 1.5 milyar dolar.

Forbes Dergisi, İspanya’nın en zenginleri listesini yayınlarken spor dünyasından Real Madrid Başkanı Florentino Perez, ülkenin en zengin 11. insanı oldu. Perez’in toplam servetinin 1.8 milyar dolar olduğu belirtildi. 1.5 milyar dolarlık servete sahip olan Villarreal Başkanı Fernando Roig ise İspanya’nın en zengin 15. zengini olarak gösterildi. Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 160 milyon Euro’luk servetiyle Balear Adaları’nın en zengini oldu.

Ailesinin toplam serveti olan 275 milyon Euro ile birlikte Rafael Nadal, İspanya’nın en zengin 100 kişi arasına girdi. Renault DP World F1 ile tekrar Formula 1 pistlerine dönmeye hazırlanan Fernando Alonso ise 170 milyon Eurol’uk servetiyle Asturias bölgesinin en zengin insanı oldu. Barcelona’nın efsane futbolcularından Andreas Iniesta ise 70 milyon Euro’luk servetiyle Castilla-La Mancha bölgesinin en zengini olarak gösterildi.

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