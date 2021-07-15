Son Dakika Haberi: RC Strasbourg, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Alassane Ndao'nun transferini bitirmeye yakın

Spor Arena Özel | Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le ligde fırtına gibi esen ve performansıyla birçok kulüpten teklif alan Alassane Ndao ile Fransız ekibinin yakından ilgilendiği öğrenildi.

24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren RC Strasbourg'un, oyuncunun transferi konusunda büyük aşama kaydettiği belirtilirken mutlu sona ulaşmaya en yakın takım olduğu kaydedildi.

Süper Lig'den Galatasaray'ın yanı sıra Sevilla, Olympiakos ve Napoli gibi büyük kulüplerle de anılan Ndao için Karagümrük, Nottingham Forest'tan 5 milyon Euro talep etmişti.

Karagümrük'ün 75 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Ndao, geçen sezon ligde 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA TEMASA GEÇMİŞTİ

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alassane Ndao için sarı lacivertliler kulübüyle temasa geçmişti.

Geçen sezon harikalar yaratan Ndao için devre arasında Karagümrük'ün kapısını çalan Fenerbahçe'nin görüşme yaptığı ancak sonuç alamadığı iddia edilmişti.

Kemal Ademi'nin, Karagümrük'e transferinde diyalog kuran iki kulüp, Ndao için de görüşse de transfer gerçekleşmedi.

TOPLAM 59 MAÇTA GÖREV ALDI

2020'nin devre arasında AS Dakar kulübünden transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibiyle toplamda 59 maça çıkarken 14 gol, 14 asistlik katkı sağladı.