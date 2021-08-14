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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Raphael Varane resmen Manchester United'da! Transfer açıklandı
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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Raphael Varane resmen Manchester United'da! Transfer açıklandı

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Son Dakika Haberi... Raphael Varane resmen Manchester United'da! Transfer açıklandı

Manchester United, Raphael Varane ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı

Manchester United, bir süredir kadrosuna katmak istediği Raphael Varane'da mutlu sona ulaştı.

Premier Lig ekibi, Fransız savunma oyuncusuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

50 MİLYON EURO BONSERVİS

Manchester United'ın, bu transfer için Real Madrid'e 50 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtiliyor.

Real Madrid formasıyla 360 maça çıkan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 18 kez kupa sevinci yaşadı.

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