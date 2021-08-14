Son Dakika Haberi... Raphael Varane resmen Manchester United'da! Transfer açıklandı
Manchester United, Raphael Varane ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı
Manchester United, bir süredir kadrosuna katmak istediği Raphael Varane'da mutlu sona ulaştı.
Premier Lig ekibi, Fransız savunma oyuncusuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
50 MİLYON EURO BONSERVİS
Manchester United'ın, bu transfer için Real Madrid'e 50 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtiliyor.
Real Madrid formasıyla 360 maça çıkan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 18 kez kupa sevinci yaşadı.