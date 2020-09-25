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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Rangers'ta Steven Gerrard'dan Galatasaray yorumu: 'Favori olarak gelecekler'
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Haber Giriş: 25.09.2020 - 01:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Rangers'ta Steven Gerrard'dan Galatasaray yorumu: 'Favori olarak gelecekler'

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Son Dakika Haberi | Rangers'ta Steven Gerrard'dan Galatasaray yorumu: 'Favori olarak gelecekler'
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turunda rakibi olan Glasgow Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, eşleşme hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Glasgow Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmelerini değerlendirdi.

GALATASARAY BÜYÜK BİR KULÜP

Galatasaray'ın turu favorisi olduğunu dile getiren Gerrard, "Kendimize güveniyoruz ancak açık konuşmak gerekiyor. Galatasaray büyük bir kulüp, dev bir takım. Buraya kesinlikle favori olarak gelecekler." dedi.

SEYİRCİSİZ OLMASI SİNİR BOZUCU

Mücadelenin seyircisiz olması hakkında da yorum yapan Gerrard, "Taraftarımızın yaratacağı atmosfer bize avantaj sağlayabilirdi. Maçın seyircisiz olması sinir bozucu. Onlar olmadan çok zor bir maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Rangers ile 1 Ekim'de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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