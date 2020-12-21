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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Rakibinin yüzüne tüküren Marcus Thuram'ın cezası ağır oldu!
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Haber Giriş: 21.12.2020 - 20:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Rakibinin yüzüne tüküren Marcus Thuram'ın cezası ağır oldu!

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Son Dakika Haberi | Rakibinin yüzüne tüküren Marcus Thuram'ın cezası ağır oldu!
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Mönchengladbachlı futbolcu Marcus Thuram'a, Hoffenheim maçında rakibine tükürdüğü gerekçesiyle 6 maç ve 40 bin euro para cezası verildi.

Mönchengladbach'ın, Hoffenheim'la oynadığı maçta rakip takım oyuncusu Stefan Posch'nın yüzüne tüküren ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Marcus Thuram'a 6 maç men cezası verildi.

Oyuncunun 1 maçlık cezası 31 Aralık 2021'e kadar ertelendi.  Fransız forvet cezasını lig ve kupa maçlarında çekecek.

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