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Son Dakika Haberi | Rakibinin yüzüne tüküren Marcus Thuram'ın cezası ağır oldu!
Mönchengladbachlı futbolcu Marcus Thuram'a, Hoffenheim maçında rakibine tükürdüğü gerekçesiyle 6 maç ve 40 bin euro para cezası verildi.
Mönchengladbach'ın, Hoffenheim'la oynadığı maçta rakip takım oyuncusu Stefan Posch'nın yüzüne tüküren ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Marcus Thuram'a 6 maç men cezası verildi.
Oyuncunun 1 maçlık cezası 31 Aralık 2021'e kadar ertelendi. Fransız forvet cezasını lig ve kupa maçlarında çekecek.
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