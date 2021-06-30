Son dakika haberi... Rafael Benitez 3 yıllık resmi imzayı attı! Fenerbahçe de istiyordu ancak...

İsmi, Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında yer alan Rafael Benitez'in yeni adresi belli oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Carlo Ancelotti sonrası teknik direktörlük görevine Benitez'i getirdi. İspanyol çalıştırıcı, İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan kulüp hissedarlarından Farhad Moshiri, "Rafa, bilgi ve tecrübesiyle ama hepsinden önemlisi, kulübümüze katkıda bulunmak için gösterdiği tutku ve açıkla bizi çok etkiledi. Onu, başarılı olacağına inandığımız için göreve getirdik. Basitçe söylemek gerekirse ligin en üst sıralarıyla rekabet etmemiz ve kupalar kazanmamız gerekiyor. Rafa, uluslararası alanda büyük deneyime sahip, kendisini kanıtlamış ve kazanmayı bilen bir teknik adam. Bunu bizim için de başarmasını bekliyoruz" dedi.

Rafael Benitez ise, "Everton'a geldiğim için mutluyum. Bu süreç boyunca, kulüp yönetiminin gösterdikleri hırstan ve bu tarihi kulübe başarı kazandırma konusundaki arzularından çok etkilendim. Bunları başarabilecek bir kulüp olduğumuza inanıyorum. Everton'ın büyük hedeflere ulaşmasına katkıda bulunmak için son derece kararlıyım" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKLİFİ KAFASINI KARIŞTIRDI"

İngiliz basınında çıkan son haberde Everton ile görüşen Benitez'e Fenerbahçe'nin son bir teklif yaptığı iddia edilmişti. The Sun, Fenerbahçe'den gelen yeni teklifin Benitez'in kafasını karıştırdığını ifade etmişti.

EVERTON TARAFTARI TEHDİT ETTİ

Everton taraftarının, kariyerinde Liverpool olan bir teknik adamı takımın başında istemediği ve 61 yaşındaki teknik adamın bu nedenle kafasının karıştığı öne sürülmüştü.

Everton cephesinde Rafael Benitez'i takımın başında görmek istemeyen bazı fanatikler, işi tehdit boyutuna kadar götürmüştü. Öyle ki; bazı taraftarlar İspanyol teknik adamın Wirral’da bulunan evinin önüne, "Nerede yaşadığını biliyoruz. Sözleşmeyi imzalama!" yazılı bir pankart asmıştı.