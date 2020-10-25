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Haber Giriş: 25.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Radamel Falcao'yu sadece Gomis geçebildi

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Son Dakika Haberi | Radamel Falcao'yu sadece Gomis geçebildi
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ilk 6 haftalar göz önüne alındığında son 12 sezonda Kolombiyalı yıldızı geride bırakan tek isim 2017-18’de 7 gol atan Gomis oldu.

Radamel Falcao, Erzurum deplasmanında hem sevinci hem de hüznü yaşadı... 1 gol atıp, 1 de asist yapan G.Saray’ın ‘El Tigre’ lakaplı yıldızı, ikinci yarıda takımını 10 kişi bıraktı. 20’de Emre’nin golünde asisti yapan tecrübeli futbolcu, 64’te ise fileleri kendisi havalandırdı. Falcao ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Süper Lig’de 5 gole ulaşan Falcao, 2008-09’dan bu yana ligin ilk 6 haftasında en çok gol atan ikinci sarı kırmızılı futbolcu oldu. Daha önce Bafetimbi Gomis 2017-18’de 7 gol atmayı başarmıştı.

7 GOLE DiREKT ETKi ETTi

Falcao ayrıca, bu sezon Süper Lig’de 7 gole direkt etki etmeyi başardı. Ünlü golcü 5 kez fileleri havalandırırmasının yanı sıra 1’i dün olmak üzere toplamda 2 asiste imza attı ve G.Saray’ı sırtlayan isim oldu.

Son Dakika Haberi | Radamel Falcaoyu sadece Gomis geçebildi

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