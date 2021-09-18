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Son Dakika Haberi... Radamel Falcao, La Liga'ya golle döndü! Vallecano-Getafe maçında...

#Falcao#Enes Ünal#Vallecano

Galatasaray'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya transfer olan Falcao, Getafe ile oynanan maçta takımının 3. golünü kaydetti.

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Galatasaray ile karşılıklı anlaşma sonucuyla yolları ayrılan ve La Liga'ya geri dönen Radamel Falcao, ilk maçında sahne aldı.

Rayo Vallecano'nun Getafe ile kozlarını paylaştığı mücadelede 71. dakikada oyuna dahil olan Falcao, 10 dakika sonra siftah yaptı.

Kolombiyalı yıldız, 81. dakikada kaydettiği golle farkı 3'ye çıkardı ve Vallecano sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Vallecano'nun puanı 7'ye yükseldi. Getafe ise ilk 5 haftada puan kazanamadı.

YİNE 18 EYLÜL YİNE SİFTAH

Falcao, 2011 yılında yine 18 Eylül'de Atletico Madrid formasıyla ilk golünü kaydetmişti. Yıldız isim, La Liga'ya geri dönüş golünü de 10 yıl sonra 18 Eylül tarihinde atmış oldu.

Falcao Galatasaraydan ayrıldığı için üzgün:

Falcao Galatasaray'dan ayrıldığı için üzgün:

ENES ÜNAL PENALTI KAÇIRDI

Getafe forması giyen Enes Ünal ise 86. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

FALCAO: 'HAYAL ETMİŞTİM'

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Maç sonu açıklamalarda bulunan yıldız futblcu, "Rayo Vallecano bana bu fırsatı verdiği için mutluyum. Teknik heyete ve taraftarlara minnettarım. Bu maçta gol atmayı hayal etmiştim ve gerçek oldu. Takım arkadaşlarım beni çok cesaretlendirdi ve rahat hissettirdi." dedi.

FALCAO'NUN GALATASARAY SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde Vallecano'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Falcao, "Galatasaray'dan ayrılma sebebin ne?" ve "Galatasaray, Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Ne söylemek istersin?" şeklindeki sorularına, "Harika. Galatasaraylı futbolcular, büyük arkadaşlarım için çok çok mutluyum. Orada kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan Galatasaray'ı her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü. Bazı şeyler iyi gitmedi ve ayrılmak zorunda kaldım ama ben Galatasaray taraftarlarından biriyim" ifadelerini kullanmıştı.

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#Falcao#Enes Ünal#Vallecano