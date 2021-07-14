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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Rachid Ghezzal transferinde flaş iddia! 'Galatasaray anlaştı, Beşiktaş...'
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Futbol
Haber Giriş: 14.07.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Rachid Ghezzal transferinde flaş iddia! 'Galatasaray anlaştı, Beşiktaş...'

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Son Dakika Haberi... Rachid Ghezzal transferinde flaş iddia! 'Galatasaray anlaştı, Beşiktaş...'

Beşiktaş'ta geçen sezonu kiralık olarak geçiren Rachid Ghezzal'ın, Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta geçen yıl şampiyonluk yaşayan ve transferi döneminin gözde ismi halinde gelen Ghezzal'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray'ın yarışta olduğu bilinen bu transferde flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

A Spor'un canlı yayınına katılan gazeteci Özgür Sancar, "Galatasaray ve Ghezzal dün akşam anlaşmaya vardı. Kulüplerin arasındaki görüşme devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimi ile görüşme gerçekleştirmişti.

Anoir Fazuli yapılan toplantının ardından "Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Teklif ettikleri rakamları söylemem etik olmaz. Ancak olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.

Geçen sezon Siyah-Beyazlı formayla 35 maça çıkıp 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek takımın çifte şampiyonluğuna direkt etki etmişti.

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