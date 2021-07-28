Son Dakika Haberi... PSV'den Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ilk maçta Galatasaray'ı 5-1 yenen PSV, rövanşta da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Hollanda ekibinin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yapıldı.

'KÜÇÜK KULÜP MÜ? BÜYÜK SONUÇ'

Paylaşımda "Küçük kulüp mü? Büyük sonuç." ifadeleri yer aldı. Çok sayı da taraftar da gönderinin altına mesaj yazdı.

YENİ RAKİPTEN MESAJ

G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacağı St. Johnstone ise 'Yakında görüşürüz' şeklinde paylaşımda bulundu.