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GeriFutbol Son Dakika Haberi... PSV'den Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2021 - 23:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... PSV'den Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

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Son Dakika Haberi... PSV'den Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu rövanşında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ilk maçta Galatasaray'ı 5-1 yenen PSV, rövanşta da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Hollanda ekibinin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yapıldı.

Son Dakika Haberi... Galatasaray- PSV maçında Fatih Terim çılgına döndü Sözleri ekrana yansıdı, Musleranın hareketi sonrası...
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'KÜÇÜK KULÜP MÜ? BÜYÜK SONUÇ'

Paylaşımda "Küçük kulüp mü? Büyük sonuç." ifadeleri yer aldı. Çok sayı da taraftar da gönderinin altına mesaj yazdı.

Son Dakika Haberi... PSVden Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken paylaşım

YENİ RAKİPTEN MESAJ

G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacağı St. Johnstone ise 'Yakında görüşürüz' şeklinde paylaşımda bulundu.

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