Son Dakika Haberi... PSV Eindoven-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV Eindhoven-Galatasaray maçının hakemi belli oldu.

Mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklandı.

EFA'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.