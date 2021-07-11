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GeriFutbol Son Dakika Haberi... PSV Eindoven-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 11.07.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... PSV Eindoven-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

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Son Dakika Haberi... PSV Eindoven-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki PSV-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV Eindhoven-Galatasaray maçının hakemi belli oldu.

Mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklandı.

EFA'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

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