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GeriFutbol Son Dakika Haberi | PSG'den Neymar'ın sakatlığına ilişkin açıklama
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Haber Giriş: 14.12.2020 - 19:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | PSG'den Neymar'ın sakatlığına ilişkin açıklama

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Son Dakika Haberi | PSG'den Neymar'ın sakatlığına ilişkin açıklama
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar'ın sakatlığının çok ciddi olmadığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olympique Lyon'a 1-0 yenildikleri son lig maç sırasında sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan 28 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.

Sol ayak bileğinde burkulma tespit edilen Neymar'ın sakatlığının çok ciddi gözükmediği ve 48 saat içinde yapılacak detaylı incelemenin ardından durumun netleşeceği ifade edildi.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev alan Neymar, 9 gole imza attı.

Son Dakika Haberi | PSGden Neymarın sakatlığına ilişkin açıklama

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