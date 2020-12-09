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GeriFutbol Son Dakika Haberi | PSG'de Neymar, Başakşehir maç sonrası açıkladı! 'Ayrılmak...'
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Haber Giriş: 09.12.2020 - 23:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | PSG'de Neymar, Başakşehir maç sonrası açıkladı! 'Ayrılmak...'

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Son Dakika Haberi | PSG'de Neymar, Başakşehir maç sonrası açıkladı! 'Ayrılmak...'
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PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Başakşehir'i 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i 5-1 mağlup eden PSG'de mücadeleyi hat-trick yaparak tamamlayan Neymar, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Brezilyalı yıldız, "Paris'te olduğum için çok mutluyum. Bu kulüpte, takım arkadaşlarımla çok mutluyum. Ayrılmak aklımın ucundan geçmiyor." şeklinde konuştu.

Neymar, tarihte Şampiyonlar Ligi'nde iki farklı takım formasıyla 20 gole ulaşan ilk futbolcu oldu

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de maç sonu "Neymar ve Mbappe'yle yeni sözleşme için görüşüyoruz. İkisi de bizimle kalmayı istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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