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GeriFutbol Son Dakika Haberi | PSG hem Neymar'ı hem liderliği kaybetti
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Futbol
Haber Giriş: 14.12.2020 - 01:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | PSG hem Neymar'ı hem liderliği kaybetti

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Son Dakika Haberi | PSG hem Neymar'ı hem liderliği kaybetti
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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. haftasında Paris Saint-Germain'in, Olympique Lyon'a 1-0 yenilerek liderliği kaptırdığı maçta, Neymar ciddi şekilde sakatlandı.

Ligue 1'in 14. haftasının son karşılaşmasında PSG, Olympique Lyon'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında Olympique Lyon, Kadewere'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

NEYMAR'I KAYBETTİ

PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 90+6. dakikada Mendes ile girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlandı.

Neymar 90+8. dakikada sedye ile oyundan çıkarılırken gözyaşlarını tutamadı. Mendes ise kırmızı kart gördü.

Ev sahibi takım, bu skorla 28 puanda kalırken, liderlik koltuğunu Lille'e kaptırdı ve 3. sıraya yerleşti. Lyon ise puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.

Son Dakika Haberi | PSG hem Neymarı hem liderliği kaybetti

Son Dakika Haberi | PSG hem Neymarı hem liderliği kaybetti

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