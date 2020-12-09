Son Dakika Haberi | PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den Webo'ya forma jesti
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, dün dördüncü hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Webo’ya, özel forma hediye etti.
Salı günü PSG ile Başakşehir arasında oynanan maçın ilk dakikalarında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemleri sonrasında ertelenen maç bugün tamamlandı.
Irkçı saldırıya maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'ya dünyadan destek yağarken, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, bir jest yaptı.
Nasser Al-Khelaifi, arkasında Webo yazan 9 numaralı PSG formasını deneyimli futbol adamına hediye etti.
İşte o anlar:
PSG Başkanı Nasır el-Halifi, dördüncü hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Webo’ya, özel forma hediye etti.pic.twitter.com/0fACQMQnY2
PSG Başkanı Nasır el-Halifi, dördüncü hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Webo’ya, özel forma hediye etti.pic.twitter.com/0fACQMQnY2— Spor Arena (@sporarena) December 9, 2020
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