Son Dakika Haberi... Prens Selman'ın satın aldığı Newcastle United'ın ilk transfer bombası belli oldu! Real Madrid 115 milyon euro ödedi...

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyumun satın aldığı Premier Lig ekibi Newcastle United, transfer dönemine görkemli bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

350 MİLYON EUROYA SATIN ALDI

Veliaht Prens Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğinde, Hindistanlı Reuben Ailesi ve İngiliz iş insanı Amanda Staveley'nin katılmıyla oluşan konsorsiyum, İngiliz iş insanı Mike Ashley'den kulübü 350 milyon Euro karşılığında satın almıştı.

Futbol tarihine geçecek satış sonrasında ülkesinin basınına demeç veren İngiliz iş insanı Amanda Staveley, kupa kazanma konusunda Manchester City ve Paris Saint Germain ile rekabet edebilmek için ciddi yatırımlar yapmaktan kaçınmayacaklarının sinyallerini vermişti.

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

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Amanda Staveley'nin hırslı açıklamalarının ardından gözler kulübün transfer politikasına çevrilmişti. Yeni yapılanmayla birlikte ara transfer döneminde ciddi bir atak yapmaması beklenen İngiliz temsilcisinin ilk hedefi de belli oldu.

İNGİLİZ BASINI: HAZARD'IN GERİ DÖNÜŞÜ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid'de form tutturamayan Eden Hazard'ın Premier Lig'e dönme ihtimali çok yüksek.

Haberde; Newcastle United'ın Hazard'ı kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için Chelsea ile yarışa gireceği belirtildi.

115 MİLYON EURO ÖDENDİ

Real Madrid, Belçikalı yıldız için 2019-2020 sezonu başında Chelsea'ye 115 milyon euroluk bonservis ücreti ödemişti.

Eden Hazard'ın 2024'te sona erecek sözleşmesinin bitimine kadar Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

La Liga'da 53 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.

GEÇİCİ TEKNİK ADAM GÖREVDE

Steve Bruce ile yollarını ayıran Newcastle United'da Graeme Jones'un geçici olarak takımı çalıştıracağı, Steve Agnew, Stephen Clemence, Ben Dawson ve Simon Smith'in ise Jones'a yardım edeceği ifade edilmişti.