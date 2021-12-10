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Son Dakika Haberi... Portekiz basınından Andre Villas-Boas iddiası! 'Beşiktaş'ı reddetti'

#Beşiktaş#Boas#Portekiz
Son Dakika Haberi... Portekiz basınından Andre Villas-Boas iddiası Beşiktaşı reddetti

Portekiz basını, Beşiktaş'ın 44 yaşındaki teknik adam Andre Villas-Boas'a teklif götürdüğü ancak olumsuz yanıt aldığını yazdı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasıyla birlikte teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Alman teknik direktör Daniel Farke'nin ismi ortaya atılmıştı. Alman basını, Farke'nin Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdiğini duyurmuştu.

BU KEZ ANDRE VILLAS-BOAS

Portekiz basınında A Bola'da yer alan habere göre ise Beşiktaş, son olarak Marsilya'yı çalıştıran Andre Villas-Boas ile ilgilendi.

Haberde; Portekizli teknik adamın teklifi reddettiği ve görüşmelerin sona erdiği kaydedildi.

44 yaşındaki teknik direktörün Flamengo'yu da reddettiği ve doğru projeyi bulana kadar takım çalıştırmayacağı vurgulandı.

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#Beşiktaş#Boas#Portekiz

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