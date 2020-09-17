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Haber Giriş: 17.09.2020 - 18:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | PFDK'den Hasan Kartal'a para cezası

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Son Dakika Haberi | PFDK'den Hasan Kartal'a para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 24 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçtan sonra yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Hasan Kartal'a 24 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

PFDK'nin Çaykur Rizespor Kulübü görevlileri Togay Muratoğlu, Sinan Diren ve Sultan Çalık'a 15'er gün, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü görevlisi Mehmet Sami Başarmak'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği aktarıldı.

Kurulun ayrıca Kasımpaşa idarecisi Serkan Reçber ile Fraport TAV Antalyaspor idarecisi Aykaç Altay'a 4 bin 500'er lira, Yukatel Denizlispor tercümanı Gaetano Danielle Salierno ile Hes Kablo Kayserispor antrenörü İbrahim Dağaşan'a da 900'er lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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