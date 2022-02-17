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Son Dakika Haberi... PFDK'dan Murat Sancak'a 3 ay ceza!

#Adana Demirspor#Murat Sancak#PFDK
Son Dakika Haberi... PFDKdan Murat Sancaka 3 ay ceza

PFDK, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve toplamda 113 bin TL para cezası verdi.

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Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın cezası belli oldu.

PFDK, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve toplamda 113 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca PFDK'nın açıklamasında "Murat Sancak hakkında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verilmiştir." denildi.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

"TFF başkanına, MHK başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları tehdit etti. İtiraz edeni tehdit ediyor. Biz atınca VAR'a gitti. Bizim yediğimiz golde VAR'a niye gitmiyorsun. Barış Sarper Saka mı ne karın ağrısıysa. Attığımız son gole bakınca Balotelli önünü kesmiyor kalecinin, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler."

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"Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Başkanım, MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı."

"Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Bana ceza verebilirsiniz ama doğruları söylemekten kaçınmayacağım."

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#PFDK

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