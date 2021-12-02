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Son Dakika Haberi... PFDK'dan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza!

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Göztepe
Son Dakika Haberi... PFDKdan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveciye 2 maç ceza

PFDK, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Göztepeli oyuncu Atakan Çankaya'nın ise disiplin ihlali yapmadığı için ceza almadığı duyuruldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında yaşananlardan ötürü İrfan Can Kahveci'ye 2 maçlık ceza verildiğini açıkladı.

İşte yapılan açıklama;

9- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ATAKAN ÇANKAYA'YA CEZA ÇIKMADI

Göztepeli Atakan Çankaya'nın ise disiplin ihlali yapmadığı için ceza almadığı duyuruldu.

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NELER YAŞANMIŞTI?

Göztepe'de oynanan maçta sık sık karşı karşıya gelen ve ilk yarıda kısa süreli bir tartışma yaşayan İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya'nın devre arasında kavga ettiği ortaya çıkmıştı.

Saha içinde kıran kıran mücadele eden ikilinin devre arasında koridorda kavga ettiği belirtilirken her iki futbolcu da PFDK'ya sevk edilmişti.

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İKİ KULÜPTEN DE AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Göztepe Kulübü, devre arasında yaşanan olay sebebiyle Atakan Çankaya’nın disiplin kuruluna sevk edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade ederken "Kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan da geçmişteki Vedat Muriqi olayını hatırlatarak, "Belki hatırlayacak olursanız söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile iki sezon önce o dönemki futbolcumuz Vedat Muriqi’nin niyet okuma gibi hukukta hiçbir türlü yeri olmayan bir yöntemle PFDK’ya sevk edilmesi arasında skandallık derecesi açısından, bizim açımızdan hiçbir fark yoktur." şeklinde konuşmuştu.

NECİP UYSAL VE AHMET NUR ÇEBİ'YE CEZA

PFDK, Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal'a 2 maç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ise 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Göztepe

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