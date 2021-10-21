Son Dakika Haberi... PFDK, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı! İşte Altay Bayındır ve Osayi-Samuel'in cezaları...

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Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası PFDK'ya sevk edilen Altay Bayındır'a 1, Osayi Samuel'e 3 maç ceza verildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA;

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ALTAY BAYINDIR'ın, 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in, sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAKLAR?

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Altay Bayındır, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Bright Osayi-Samuel ise Konyaspor ve Kayserispor maçlarında sahada olamayacak.