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Futbol
Haber Giriş: 22.12.2020 - 19:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | PFDK sevkleri açıklandı

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Son Dakika Haberi | PFDK sevkleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Ali Çetin'in PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Denizlispor'un talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiğinin kaydedildiği açıklamada, kulüp idarecisi Levent Çaputcu'nun da aynı nedenden kurula sevk edildiği aktarıldı.

Gençlerbirliği futbolcusu Gökhan Altıparmak'ın MKE Ankaragücü mücadelesinde kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta Hes Kablo Kayserispor'un yardımcı antrenörü Selçuk Erdoğan'ın talimatlara aykırı hareket, kulüp idarecisi Mustafa Toksöz'ün de sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği ifade edildi.

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