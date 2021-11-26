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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray - FenerbahÃ§e derbisinde yaÅŸananlardan dolayÄ± sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n baÅŸkanÄ± Burak Elmasâ€™a sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi 30 bin TL, teknik direktÃ¶r Fatih Terimâ€™e iseÂ tedbire uymama eylemi ve ihraÃ§ sonrasÄ± mÃ¼sabaka hakemine yÃ¶nelik hakareti ileÂ Ã§ift sarÄ± kart gÃ¶rmesi nedeniyle 6 maÃ§ men cezasÄ± ile 29 bin 500 TL para cezasÄ± verdi.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Galatasaray A.Åž. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, ihraÃ§ sonrasÄ± mÃ¼sabaka hakemine yÃ¶nelik hakareti ve Ã§ift sarÄ± kart gÃ¶rmesi nedeniyle yer almamasÄ± gereken mÃ¼sabaka dÄ±ÅŸÄ±nda ayrÄ±ca 3 resmi mÃ¼sabakada soyunma odasÄ±na ve yedek kulÃ¼besine giriÅŸ yasaÄŸÄ± ve 13.000.-TL para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

AynÄ± mÃ¼sabakada Galatasaray A.Åž. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarÄ±nca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanmasÄ± suretiyle 2 resmi mÃ¼sabakada soyunma odasÄ±na ve yedek kulÃ¼besine giriÅŸ yasaÄŸÄ± ve 16.500.-TL para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi" denildi.

Ä°LK YARIYI KAPATTI

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Derbi sonrasÄ± 5 maÃ§ ceza alan Fatih Terim, SÃ¼per Lig'in ilk yarÄ±sÄ±nÄ± kapattÄ±. Terim, SÃ¼per Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, BaÅŸakÅŸehir ve Adana Demirspor maÃ§larÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yer alamayacak.

NE OLMUÅžTU?

NEF StadÄ±'nda oynanan ve FenerbahÃ§e'nin 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona eren karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n son anlarÄ±nda bir pozisyon sonrasÄ± sert bir ÅŸekilde Halil Umut Meler'e tepki gÃ¶stermiÅŸ ve ikinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kartla ihraÃ§ edilmiÅŸti.

41 VE 50. MADDELERDEN SEVK EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "GALATASARAY A.Åž. KulÃ¼bÃ¼ teknik sorumlusu FATÄ°H TERÄ°M'in aynÄ± mÃ¼sabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 41. maddesi uyarÄ±nca ve "tedbire uymamasÄ±" nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 50. maddesi uyarÄ±nca 22.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir." ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

"DERBÄ° SONRASI SÃœREÃ‡LE Ä°LGÄ°LÄ° BEN KONUÅžMAYACAÄžIM"

Marsilya maÃ§Ä± Ã¶ncesinde derbide yaÅŸananlara iliÅŸkin Fatih Terim, "Marsilya maÃ§Ä±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne ne federasyon, ne ceza, ne baÅŸka bir ÅŸeyin geÃ§mesini istemiyorum. KonuÅŸacak zamanÄ±mÄ±z olur. Ne yaÅŸananlar, ne sebep olanlar, ne federasyonla ilgili konuÅŸmayacaÄŸÄ±m. Bu sÃ¼reci baÅŸkanÄ±mÄ±z gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor ve ben kendisine gÃ¼veniyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

PFDKâ€™NIN KARARLARI ÅžU ÅžEKÄ°LDE:Â

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"AYTEMÄ°Z ALANYASPOR KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, 20.11.2021 tarihinde oynanan AYTEMÄ°Z ALANYASPOR-BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼rat nedeniyle FDTâ€™nin 53/3. maddesi uyarÄ±nca Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼ratta bulunan GÃœNEY KALE ARKASI E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulÃ¼p olduÄŸu mÃ¼sabakaya giriÅŸlerinin engellenmesine,



ATAKAÅž HATAYSPOR KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, 20.11.2021 tarihinde oynanan ATAKAÅž HATAYSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, stadyuma usulsÃ¼z seyirci alÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada ATAKAÅž HATAYSPOR KulÃ¼bÃ¼ gÃ¶revlisi Ä°SMAÄ°L Ä°ÅžÃ‡Ä°â€™nin, stadyuma tahliye kapÄ±sÄ±ndan usulsÃ¼z seyirci almasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle 15 GÃœN HAK MAHRUMÄ°YETÄ° CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



FRAPORT TAV ANTALYASPOR KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, 20.11.2021 tarihinde oynanan ATAKAÅž HATAYSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



Â GZT GÄ°RESUNSPOR KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, 20.11.2021 tarihinde oynanan GZT GÄ°RESUNSPOR-Ã–ZNUR KABLO YENÄ° MALATYASPOR Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k kiÅŸilerin aileleri ile birlikte stadyuma alÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada GZT GÄ°RESUNSPOR KulÃ¼bÃ¼ gÃ¶revlisi HÄ°LAL Ã‡AKIRâ€™Ä±n, talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle 15 GÃœN HAK MAHRUMÄ°YETÄ° CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada GZT GÄ°RESUNSPOR KulÃ¼bÃ¼ gÃ¶revlisi ELÄ°F KARABAÅžâ€™Ä±n, talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle 15 GÃœN HAK MAHRUMÄ°YETÄ° CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



Â GÃ–ZTEPE A.Åž. antrenÃ¶rÃ¼ BÃœLENT YAÅžAR ESENâ€™in, 22.11.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERÄ°SPOR-GÃ–ZTEPE A.Åž. Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, akredite edilmediÄŸi yeÅŸil zeminde bulunmasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



Â TRABZONSPOR A.Åž.â€™nin, 22.11.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Åž.-GAZÄ°ANTEP FUTBOL KULÃœBÃœ A.Åž. Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, stadyuma usulsÃ¼z seyirci alÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



Â Ä°TTÄ°FAK HOLDÄ°NG KONYASPOR KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, 21.11.2021 tarihinde oynanan Ä°TTÄ°FAK HOLDÄ°NG KONYASPOR-Ã‡AYKUR RÄ°ZESPOR A.Åž. Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, stadyuma usulsÃ¼z seyirci alÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada Ä°TTÄ°FAK HOLDÄ°NG KONYASPOR KulÃ¼bÃ¼ gÃ¶revlisi Ä°SMAÄ°L ÃœSTÃœNâ€™Ã¼n, mÃ¼sabaka sonrasÄ± akredite edilmediÄŸi yeÅŸil zeminde bulunmasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



Â VAVACARS FATÄ°H KARAGÃœMRÃœK KulÃ¼bÃ¼ sporcusu LUCAS RODRIGO BIGLIAâ€™nÄ±n, 21.11.2021 tarihinde oynanan KASIMPAÅžA A.Åž.-VAVACARS FATÄ°H KARAGÃœMRÃœK Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda ihraÃ§ sonrasÄ± mÃ¼sabaka hakemine yÃ¶nelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada VAVACARS FATÄ°H KARAGÃœMRÃœK KulÃ¼bÃ¼ sporcusu VEGAR EGGEN HEDENSTADâ€™Ä±n, rakip takÄ±m sporcusuna yÃ¶nelik ciddi faulÃ¼ nedeniyle 2 RESMÄ° MÃœSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



GALATASARAY A.Åž.â€™nin, 21.11.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Åž.-FENERBAHÃ‡E A.Åž. Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼rat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon iÃ§inde ev sahibi kulÃ¼p olduÄŸu mÃ¼sabakada 2. kez gerÃ§ekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, FDTâ€™nin 53/3. maddesi uyarÄ±nca Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼ratta bulunan KUZEY TRÄ°BÃœN 205, 206, 105, 106, 107, 108, DOÄžU TRÄ°BÃœN 112, 114, DOÄžU VIP TRÄ°BÃœN 211, 212, 213, 214, GÃœNEY TRÄ°BÃœN 118, 119, 120, 121, 221, 220, 219, BATI VIP TRÄ°BÃœN 202 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulÃ¼p olduÄŸu mÃ¼sabakaya giriÅŸlerinin engellenmesine,



AynÄ± mÃ¼sabakada GALATASARAY A.Åž.â€™nin, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle 96.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, FDTâ€™nin 52/3. maddesi uyarÄ±nca saha olaylarÄ±na karÄ±ÅŸan taraftarlarÄ±n bulunduÄŸu DOÄžU TRÄ°BÃœN 114 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulÃ¼p olduÄŸu mÃ¼sabakaya giriÅŸlerinin engellenmesine,



1. ve 2. maddede 2 farklÄ± eylem nedeniyle bloke edildiÄŸi belirtilen DOÄžU TRÄ°BÃœN 114 bloka giriÅŸ yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n toplamda takip eden 2 ev sahibi mÃ¼sabakada bloke edilmesine,



AynÄ± mÃ¼sabakada GALATASARAY A.Åž.â€™nin, merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ±ndan dolayÄ± ve bu eylemin aynÄ± sezon iÃ§inde ilk kez gerÃ§ekleÅŸtirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada GALATASARAY A.Åž.â€™nin, yÃ¶neticisinin 1. gÃ¼venlik bariyeri dahilinde yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ haricinde rÃ¶portaj verilmesinden dolayÄ± SÃ¼per Lig ve TFF 1. Lig YayÄ±n TalimatÄ±nÄ±n 8/13. maddesi uyarÄ±nca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada GALATASARAY A.Åž.â€™nin, foto muhabirinin akredite edilmediÄŸi yeÅŸil zemine girmesinden dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada GALATASARAY A.Åž. baÅŸkanÄ± BURAK ELMASâ€™Ä±n, sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada GALATASARAY A.Åž. idarecisi REZAN EPÃ–ZDEMÄ°Râ€™in, mÃ¼sabaka esnasÄ±nda akredite edilmediÄŸi alanda bulunmasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada GALATASARAY A.Åž. idarecisi REZAN EPÃ–ZDEMÄ°Râ€™in, sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle 21 GÃœN HAK MAHRUMÄ°YETÄ° ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada GALATASARAY A.Åž. idarecisi REZAN EPÃ–ZDEMÄ°Râ€™in, mÃ¼sabaka sonrasÄ± hakem soyunma odasÄ± koridorlarÄ±nda mÃ¼sabaka hakemlerine yÃ¶nelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMÄ°YETÄ° ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada GALATASARAY A.Åž. teknik sorumlusu FATÄ°H TERÄ°Mâ€™in, ihraÃ§ sonrasÄ± mÃ¼sabaka hakemine yÃ¶nelik hakareti ve Ã§ift sarÄ± kart gÃ¶rmesi nedeniyle yer almamasÄ± gereken mÃ¼sabaka dÄ±ÅŸÄ±nda ayrÄ±ca 3 RESMÄ° MÃœSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÃœBESÄ°NE GÄ°RÄ°Åž YASAÄžI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,



AynÄ± mÃ¼sabakada GALATASARAY A.Åž. teknik sorumlusu FATÄ°H TERÄ°Mâ€™in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDTâ€™nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarÄ±nca ve FDTâ€™nin 13. maddesinin uygulanmasÄ± suretiyle 2 RESMÄ° MÃœSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÃœBESÄ°NE GÄ°RÄ°Åž YASAÄžI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, karar verilmiÅŸtir."