Son Dakika... Paulo Fonseca'nın yeni adresini duyurdular... Fenerbahçe derken... Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası teknik direktör adaylarından biri olduğu belirtilen Paulo Fonseca'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Fonseca, Premier Lig ekibi Tottenham ile anlaşmaya vardı.

3 YILLIK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Haberde; Portekizli teknik adamın, 3 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı belirtildi.

Tottenham, daha önce Inter'den ayrılan Conte ile temasa geçmiş ancak sonuç alamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde menajer Batur Altıparmak'ın, Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüştüğü ve Portekizli hocanın sözleşme şartlarını öğrenip Başkan Ali Koç'a ilettiği iddia edilmişti.

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