Son dakika haberi | Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Başakşehir deplasmanda PSG ile karşılaştı. Maçın 16. dakikasında Okan Buruk



DAKİKA 16: Bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunan Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo kırmızı kart gördü. Başakşehir'in golcüsü Demba Ba, karşılaşmanın dördüncü hakeminin ırkçılık yaptığını söyledi.



15 dakika kadar duran maçta 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo için "Atın şu negroyu" şeklinde ırkçı ifadesi nedeniyle Başakşehir takımı soyunma odasına gitti.



Hakem daha sonra "Negro" demedim, Rumencede siyahi anlamına gelen "negru" dedim!" şeklinde kendisini savunmaya çalıştı.



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: 4. HAKEM SAHAYA ÇIKARSA BİZ ÇIKMAYACAĞIZ

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Maçın 4. hakemi sahaya çıkarsa biz çıkmayacağız. Başakşehir Kulübü olarak sonuçlarına katlanırız. Buna duyarsız kalamayız. UEFA'nın dünyanın herkesin önünde hakem Webo için "Negro'yu atın" ifadesini kullanıyor. Eğer 4. hakem saha dışına atılırsa maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.



PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Mahmut, Hasan Ali, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz, Crivelli, Gulbrandsen

PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Danilo, Verratti, Paredes - Neymar, Rafinha, Mbappe

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta mücadelesinde PSG, Başakşehir'i konuk ediyor. 8 Aralık Salı günü saat 23.00'da başlayan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maçın sonunda sahada yaptıklarından gurur duyacakları bir oyun ortaya koymaya çalışacaklarını belirtti.



Teknik direktör Buruk ve futbolcu Demba Ba, maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Avrupa kupalarında bugün son maçlarına çıkacaklarını ifade eden Buruk, "Tabii ki devam etmek isterdik ancak çok zorlu gruptan 4. olarak ayrılacağız ama oyun olarak genelinde iyi işleri yaptığımızı söyleyebiliriz. Güzel oyuna devam etmek istiyoruz. Maçın sonunda sahada yaptıklarımızdan gurur duyacağımız bir oyun ortaya koymaya çalışacağız" dedi.



DEMBA BA: "HER ŞEYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"



Demba Ba ise çok zor bir maç olacağını vurgulayarak, "(PSG) Grubun diğer maçına bakmadan üst tura çıkmak için en az bir puan alması gerekiyor. Biz kupayı güzel tamamlamak için bu maçı oynayacağız. Avrupa'da iyi olan bir takıma karşı her şeyi yapmamız gerekiyor." dedi.



3 günde maç oynamanın kendisinin hoşuna gittiğini ifade eden Demba Ba, bu tempoyu kaldırdığını ve oynayabileceğini düşündüğünü söyledi.



Demba Ba, "Şampiyonlar Ligi'nin gerçekleri var. Yarı finalist ve finalistlerle eşleştik. Çok zor gruba düştük. Ne kadar iyi olsak ve elimizden geleni yapsak da bu gerçeklerin karşısında gruptan çıkmayı başaramadık" ifadesini kullandı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...