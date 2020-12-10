Son Dakika Haberi | Parc des Princes'te 1.5 saatin hikayesi

Sportif olarak Başakşehir’in PSG önünde kazanması ya da kaybetmesinin önemi yoktu. Ancak temsilcimiz ırkçılığa karşı mücadelesi, başkan Göksel Gümüşdağ’ın kararlı duruşuyla UEFA’yı dize getirdi, tüm dünyaya insanlık dersi verdi.

Başakşehir kulübesi karıştığında herkes “kırmızı kart” tepkinin abartıldığını düşünüyordu. Okan Buruk’un tepkisini de buna yoruyorlardı. Oysa Buruk, 4. Hakemin “Negro” dediğini o an duymuş ve buna sinirlenmişti.

Negro dedi.. Negro dedi... Okan hoca’nın bu tepkisi bir anda yükselmiş, Webo sinirden deliye dönmüştü. Okan hoca’nın yaktığı ateşle büyüyen isyan Başakşehir CEO’su Mustafa eröğüt ve Mesut altan başta olmak üzere tüm futbolculara, oradan dan Paris Saint Germain oyuncularına sıçramıştı. Neymar ve Mbappe bu tepkide başı çekiyordu.

Sizinle beraberiz. Bu adam (4. hakem) çıkmıyorsa biz de oynamıyoruz. PSG Teknik Direktörü ise ortalığı yatıştırma çabasındaydı. Neymar ve Mbappe’nin yanına geldi.

Haydi çocuklar... Yerimizi alalım.. Ama aldığı yanıt çok sertti:

Sen git yerine otur...

O HAKEM OLDUĞU SÜRECE SAHAYA ÇIKMIYORUZ

UEFA delegesi maça 10 dakika ara verilmesini istedi. Takımlar soyunma odasına girdiğinde bilek güreşi başladı.

12 dakika sonra maça çıkacaksanız. UEFA’dan gelen talimat buydu. Başakşehir soyunma odasından gelen yanıt ise netti.

O hakem olduğu sürece maça çıkmıyoruz. Bu tavır üzerine geri adım attı UEFA. Ve bu kez yeni önerisini masaya koydu:

4. hakemi aldık. Onun yerine VAR hakemini sahaya çıkaracağız. 23.30’da sahaya çıkın. 15 dakika ısının. 23.45’te maç kaldığı yerden devam edecek.

O SÖZ BİZDE KÖTÜ NİYETLE SÖYLENMEZ

O sırada soyunma odasının kapısı bir daha çaldı. Gelen karşılaşmanın orta hakem Ovidiu hategan’dı.

Sizden özür diliyoruz. ama bu sözcük bizim ülkemizde kötü bir niyetle söylenmez. Asla ırkçılık düşüncesiyle dile getirilmedi. haydi gelin maça çıkın. Aldığı yanıt netti:

Hayır maça çıkmıyoruz. İçeride bir sinir savaşı yaşanıyordu.

ÇIKMAYACAKSINIZ BİZ DE ÇIKMAYIZ

UEFA maçın başlama saatini 23.45 olarak belirlemiş adeta ültimatom vermişti Başakşehir’e. Kapı bir kez daha çalındı. Bu kez Neymar, Mbappe ve PSG kaptanı Marquinhos gelmişti.

Hakem gitti. hadi oynayalım.

Hayır.

Biz sizin kararınıza saygılıyız. Çıkmayacaksınız, biz de çıkmayacağız. Paris Saint Germain kelimenin tam anlamıyla ırkçılığın karşısında Başakşehir’in yanında dimdik ayakta duruyordu. Ama bu arada bir UEFA Genel Genel Sekreteri arıyor, o telefonu kapatıyor, başka bir UEFA yetkilisi telefonu çaldırıyordu. Maça çıkıp çıkmama konusunda tartışma devam ediyordu.

YA HEPİMİZ YA DA HİÇBİRİMİZ

Ba öfkeden deliye dönmüştü. Okan Buruk’tan rica etti.

Sahaya çıkarsak beni oyuna alma. Başka biri yeni bir öneri getirdi:

Saha çıkarsak. hiç hareketsiz duralım.

Bu eylem bizi tatmin edecek mi? Mehmet Topal söz aldı:

Yarımız çıkalım, diğer yarımız çıkmayalım olmaz. Biz bir takımız. Ya hepimiz çıkarız. Ya da çıkmayız.

GÜMÜŞDAĞ GERi ADIM ATMADI

İstanbul’da bulunan Başkan Göksel Gümüşdağ, facetime ile soyunma odasına bağlandı.

Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar?

Başkanım sahaya çıkmayı düşünmüyoruz.

O zaman çıkmayın. Sonuna kadar yanınızdayız. Gümüşdağ risk almıştı. Ya UEFA kabul etmezse.

Etmezse etmesin. hiçbir futbolcumuzun gözyaşından değerli değil. Gümüşdağ’ın bu kararlı tutumu sonrası UEFA Temsilcisi’ne bu durum resmen bildirildi.

Başakşehir bu hakemler olduğu sürece maça çıkmayacaktır. ayrıca Webo’nun cezasının kaldırılmasını da istiyoruz.

UEFA ÖNCE REST ÇEKTi SONRA...

23.45 resti çeken UEFA bir kez daha geri adım attı. Ve yeni bir öneri ile geldi.

Yarın (Çarşamba) saat 18.55’te (Yerel saat) oynar mısınız?

Hakemler değişirse evet.

Tüm hakemler değişecek.

Yeni bir hakem triosu ile yarın 18.55... Bu öneriyi PSG de kabul etti. Ve hemen orada bir protokol imzalandı. Bu Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilkti. Irkçılık en büyük darbeyi Paris’te Başakşehir’den yedi.

ALKıŞLAR PSG’YE

Başakşehir’in bu mücadelesinde PSG’nin desteğine ayrı bir paragraf ayırmak gerekir. Eğer onlar UEFA’yı dinleseler ve sahaya çıksalar, belki de Başakşehir olası bir hükmen yenilgiyle karşı karşıya kalabilirdi.

Ama başta Neymar ve Mbappe olmak üzere hepsi dimdik durdular, sahaya çıkmadılar.

FUTBOLCULAR KUPA KAZANMIŞ GİBİYDİLER

Başakşehirli oyuncuların otele geldiklerinde havası nasıldı?

Zafer kazanmış, kupa kaldırmış gibi hava hakimdi. Rahatlamışlardı. Bir insanlık suçuna karşı gelmişler ve verdikleri savaşı kazanmışlardı. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırsalar dünya onları bu kadar konuşmazdı.

4. HAKEME KIRMIZI KART VERSE TARİHE GEÇERDİ, BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDI

Maçın hakemi ortamı yumuşatmak için büyük çaba harcadı. Başakşehir soyunma odasına kadar geldi. Ama başaramadı. Aslında kendisi ve ülkesi adına da büyük bir fırsatı kaçırdı. Başakşehir Kulüp Asbaşkanı Mesut altan’ı dinleyelim:

O an, ‘Negro’ diye bağıran yardımcısına kırmızı kart gösterebilirdi. Webo’nun kartını iptal edip bunu yapsaydı en azından olayları bu kadar tırmandırmazdı.

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